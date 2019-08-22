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РИА Новости

В Донецке отметили день российского флага

17:48 22.08.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинГосударственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мотопробег и праздничный митинг прошли в Донецке в День государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна байкеров с российскими триколорами проехала по центральной улице Донецка. После этого у арт-объекта "Россия" начался митинг, в котором, по оценкам организаторов, приняли участие около двух тысяч человек. На акции также присутствовали представители парламента республики и депутаты Госдумы РФ.
"Сегодня хочу сказать каждому жителю Донбасса спасибо за мужество, патриотизм, героизм, за любовь к нашему флагу, гимну, гербу. Я уверен, что под этим российским триколором нас ждут новые победы и новые успехи"'- заявил на митинге депутат Госдумы Андрей Козенко.
Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка отметил важную роль России в судьбе Донбасса. "Российский флаг стал символом единства, братства и свободы. Мы благодарны этому флагу, мы гордимся им. Россия оказала помощь, протянула руку помощи миллионам наших людей, опаленных войной", - заявил он.
День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.
Участницы торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, на площади Маркса в Новосибирске
Вчера, 16:42РИА Новости
Гигантский триколор и почетный караул: празднование Дня российского флага
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Андрей КозенкоДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФДонецк (Донецкая область)РоссияВ мире
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