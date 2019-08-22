В Донецке отметили день российского флага

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мотопробег и праздничный митинг прошли в Донецке в День государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна байкеров с российскими триколорами проехала по центральной улице Донецка. После этого у арт-объекта "Россия" начался митинг, в котором, по оценкам организаторов, приняли участие около двух тысяч человек. На акции также присутствовали представители парламента республики и депутаты Госдумы РФ.

"Сегодня хочу сказать каждому жителю Донбасса спасибо за мужество, патриотизм, героизм, за любовь к нашему флагу, гимну, гербу. Я уверен, что под этим российским триколором нас ждут новые победы и новые успехи"'- заявил на митинге депутат Госдумы Андрей Козенко.

Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка отметил важную роль России в судьбе Донбасса. "Российский флаг стал символом единства, братства и свободы. Мы благодарны этому флагу, мы гордимся им. Россия оказала помощь, протянула руку помощи миллионам наших людей, опаленных войной", - заявил он.