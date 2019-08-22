В Курской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

© Фото : УГИБДД УМВД РФ по Курской области ДТП на 483 километре автодороги М-2 Крым в Курской области. 22 августа 2019

БРЯНСК, 22 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы в результате ДТП с двумя авто в Курской области, сообщает УМВД региона.

По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.30 мск в Фатежском районе на 483 километре автодороги М-2 Крым. 64-летний водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с прилегающей территории со стороны города Фатеж на автодорогу М-2 Крым, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем KIA под управлением 33-летнего водителя, двигавшимся со стороны Курска в направлении Орла.