В Курской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

БРЯНСК, 22 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы в результате ДТП с двумя авто в Курской области, сообщает УМВД региона.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.30 мск в Фатежском районе на 483 километре автодороги М-2 Крым. 64-летний водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с прилегающей территории со стороны города Фатеж на автодорогу М-2 Крым, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем KIA под управлением 33-летнего водителя, двигавшимся со стороны Курска в направлении Орла.
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Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажирка Volkswagen 1999 года рождения, а также водитель, пассажирка 1987 года рождения, несовершеннолетние пассажиры 2016 и 2011 года рождения из автомобиля KIA "с ранениями различной степени тяжести были доставлены в ОБУЗ Фатежская ЦРБ".