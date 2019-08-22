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РИА Новости

В Ульяновской области еще одна женщина отравилась маслом

17:46 22.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла в Ростовской области
Производство растительного масла в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Производство растительного масла в Ростовской области. Архивное фото
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Еще одна женщина госпитализирована в Ульяновской области с подозрением на отравление подсолнечным маслом, а троих человек выписали из больниц, таким образом под наблюдением врачей находятся девять человек, сообщила в четверг РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, позже один из них скончался. В воскресенье, 18 августа, по данным ведомства, были госпитализированы еще двое детей и трое взрослых, двое из них – с кровотечением. Кроме того, по информации минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением.
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"Госпитализирована еще одна женщина с подозрением на отравление и схожими симптомами", - сказала представитель минздрава.
Она добавила, что, по предварительным данным, пострадавшая была знакомой семьи, где производили масло, и также употребляла его в пищу. "Сейчас у нее взяли анализы, результаты будут известны позднее", - уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что на сегодняшний день из больниц выписаны двое детей и один взрослый, диагноз у которых не подтвердился. Таким образом, по ее словам, в больницах остаются семеро взрослых и двое детей.
Как сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах, подсолнечное масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. По информации источника, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, всего пенсионер изготовил 215 литров масла, в настоящее время оно все изъято. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
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