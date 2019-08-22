Власти Ямала рассказали о приведении трасс в соответствие с нормативами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Почти 70% трасс Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) к 2024 году будут соответствовать нормативному состоянию, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.

"В 2019 году Ямал присоединился к нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В результате в 2024 году 67,7% региональных трасс и 85% дорог Салехардской городской агломерации должны соответствовать нормативному состоянию", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что за шесть лет необходимо вдвое сократить число мест концентрации ДТП и снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки.

"В этом году на ремонт дорог впервые выделены средства по нормативу финансовых затрат. В следующем году объемы будут увеличены. Люди уже сейчас чувствуют изменения, которые происходят на дорогах округа. Ремонтные работы ведутся активно. Конечно, существуют определенные неудобства – где-то тяжело проезжать, потому что перекрыта дорога, но по итогам года это будут ровные, безопасные и качественные автомобильные дороги", - приводятся в сообщении слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова.

Власти уточняют, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил поездку по дорогам округа. От Надыма до границы ЯНАО за восемь дней, преодолев около 1,2 тысячи километров, глава региона проехал за рулем отечественного автомобиля, чтобы лично проверить, как идут ремонтные работы на трассах округа.

Отправной точкой губернатора стала строящаяся дорога Надым – Салехард. Проект ее строительства включает в себя шесть участков, общая протяженность которых – 344 километра. Три из них уже введены в эксплуатацию: 150 километров – в асфальтобетонном покрытии, 20 километров – в щебеночном. На сегодняшний день работы ведутся одновременно на трех отрезках, в том числе продолжается строительство последних девяти мостов. В этом году дорожники построят 64,5 километра в щебне. К концу 2020 года планируется открыть движение в переходном типе покрытия.