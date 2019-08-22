Медведев поблагодарил премьера Казахстана за участие в открытии WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Участие в чемпионате рабочих профессий позволяет создавать когорту профессионалов, которая будет двигать экономику, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с премьером Казахстана Аскаром Маминым.

"Большое вам спасибо за то, что вы участвуете в церемонии открытия чемпионата по профессиональному мастерству. Это интересное событие, надеюсь, что и для вас тоже оно будет таковым. Самое главное, что это позволяет по сути создавать когорту профессионалов, которые будут двигать и развивать наши экономики в ближайшее десятилетие", - сказал российский премьер.

Медведев отметил, что у его казахстанского коллеги в Татарстане насыщенная рабочая программа. В частности, он указал на то, что Мамин уже посетил ряд производств.

Медведев обратил внимание, что контакты с коллегами из Казахстана стали более интенсивными. Это, по его словам, позволяет держать в поле зрения правительств всю повестку дня российско-казахстанского сотрудничества. "Сотрудничество у нас немаленькое, и объемы немаленькие", - констатировал глава российского правительства, подчеркнув, что имеет в виду не только двустороннее сотрудничество двух государств, но и взаимодействие в рамках ЕАЭС.