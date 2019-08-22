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РИА Новости
Республика Татарстан

Медведев поблагодарил премьера Казахстана за участие в открытии WorldSkills

17:34 22.08.2019 (обновлено: 17:44 22.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Участие в чемпионате рабочих профессий позволяет создавать когорту профессионалов, которая будет двигать экономику, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с премьером Казахстана Аскаром Маминым.
"Большое вам спасибо за то, что вы участвуете в церемонии открытия чемпионата по профессиональному мастерству. Это интересное событие, надеюсь, что и для вас тоже оно будет таковым. Самое главное, что это позволяет по сути создавать когорту профессионалов, которые будут двигать и развивать наши экономики в ближайшее десятилетие", - сказал российский премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
Вчера, 15:21РИА Новости
Медведев пожелал российской сборной одержать победу на WorldSkills
Медведев отметил, что у его казахстанского коллеги в Татарстане насыщенная рабочая программа. В частности, он указал на то, что Мамин уже посетил ряд производств.
Медведев обратил внимание, что контакты с коллегами из Казахстана стали более интенсивными. Это, по его словам, позволяет держать в поле зрения правительств всю повестку дня российско-казахстанского сотрудничества. "Сотрудничество у нас немаленькое, и объемы немаленькие", - констатировал глава российского правительства, подчеркнув, что имеет в виду не только двустороннее сотрудничество двух государств, но и взаимодействие в рамках ЕАЭС.
Со своей стороны Мамин указал на то, что у России и Казахстана есть большие проекты в рамках ЕАЭС. "У нас большой потенциал сегодня промышленной кооперации, и наши промышленники находятся в составе делегации со мной", - сказал он, вкратце проинформировав Медведева об итогах посещения ряда предприятий Татарстана. По мнению Мамина, имеющиеся совместные проекты могут поднять на новый уровень инвестиционное сотрудничество.
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23 июля, 16:26Республика Татарстан
В Казани рассказали о культурной программе WorldSkills 2019
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Республика ТатарстанАскар МаминWorldSkillsWorldSkills Competition-2019Worldskills InternationalДмитрий МедведевТатарстанРоссияОбщество
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