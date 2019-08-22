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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката и экс-гендиректора НПО имени Лавочкина

17:27 22.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законность продления срока содержания под стражей экс-гендиректору НПО Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Бабушкинского районного суда города Москвы от 23 июля оставить без изменения",- огласила решение судья.
Таким образом, Лемешевский и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" останутся в СИЗО как минимум до 19 октября.
Лемешевский участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, Третьяков ходатайствовал о личном участии. Однако в доставке ему было отказано, от видеосвязи он отказался.
В его защиту выступил адвокат Станислав Шостак. Он сообщил, что неоднократно уведомлял следователя о том, что Третьяков и его защита ознакомились с делом в полном объеме.
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"Противозаконные действия следователя привели к тому, что постановление о завершении ознакомления с делом так и не подписано. Просим изменить меру пресечения на домашний арест, как компромиссное решение, которое будет действовать как в интересах общества, так и в интересах моего подзащитного",- сказал Шостак в ходе заседания.
Он добавил, что в ходе ознакомления количество томов увеличилось, "что является грубым нарушением закона".
По словам адвоката, 7 июня Третьякову было еще раз предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Следователь убрал квалифицирующий признак "совершение преступления организованной группой", вместо этого указал "предварительный сговор". Однако в представленных следствием в суд материалах Третьяков "обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы", и адвокат попросил убрать этот квалифицирующий признак.
Прокурор настаивал на отклонении жалобы.
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"Считаю решение мотивированным и обоснованным, избрание более мягкой меры пресечения невозможно",- сказал прокурор.
По данному делу под домашним арестом находится глава дирекции правового обеспечения НПО Лавочкина Екатерина Аверьянова, заключившая со следствием досудебное соглашение.
Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры и обязал Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей. Адвокаты обжаловали это решение.
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НПО имени С. А. ЛавочкинаМосковский городской судМоскваПроисшествия
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