Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката и экс-гендиректора НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законность продления срока содержания под стражей экс-гендиректору НПО Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Бабушкинского районного суда города Москвы от 23 июля оставить без изменения",- огласила решение судья.

Таким образом, Лемешевский и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" останутся в СИЗО как минимум до 19 октября.

Лемешевский участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, Третьяков ходатайствовал о личном участии. Однако в доставке ему было отказано, от видеосвязи он отказался.

В его защиту выступил адвокат Станислав Шостак. Он сообщил, что неоднократно уведомлял следователя о том, что Третьяков и его защита ознакомились с делом в полном объеме.

"Противозаконные действия следователя привели к тому, что постановление о завершении ознакомления с делом так и не подписано. Просим изменить меру пресечения на домашний арест, как компромиссное решение, которое будет действовать как в интересах общества, так и в интересах моего подзащитного",- сказал Шостак в ходе заседания.

Он добавил, что в ходе ознакомления количество томов увеличилось, "что является грубым нарушением закона".

По словам адвоката, 7 июня Третьякову было еще раз предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Следователь убрал квалифицирующий признак "совершение преступления организованной группой", вместо этого указал "предварительный сговор". Однако в представленных следствием в суд материалах Третьяков "обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы", и адвокат попросил убрать этот квалифицирующий признак.

Прокурор настаивал на отклонении жалобы.

"Считаю решение мотивированным и обоснованным, избрание более мягкой меры пресечения невозможно",- сказал прокурор.

По данному делу под домашним арестом находится глава дирекции правового обеспечения НПО Лавочкина Екатерина Аверьянова, заключившая со следствием досудебное соглашение.

Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.