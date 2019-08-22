Глава МИД Германии посетил Новоспасский монастырь в Москве

Глава МИД Германии Хайко Маас посетил Новоспасский монастырь, где побеседовал с епископом Дионисием и представителями Московской Патриархии. 22 августа 2019

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву в четверг посетил Новоспасский монастырь, это было сделано по инициативе немецкой стороны, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"В Новоспасском монастыре принимаем министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Кстати, визит именно в Новоспасский инициирован немецкой стороной", - написал Легойда в своем Telegram-канале, приложив соответствующий фотоснимок.

© Фото : Посольство Германии в Москве Глава МИД Германии Хайко Маас посетил Новоспасский монастырь, где побеседовал с епископом Дионисием и представителями Московской Патриархии. 22 августа 2019 © Фото : Посольство Германии в Москве Глава МИД Германии Хайко Маас посетил Новоспасский монастырь, где побеседовал с епископом Дионисием и представителями Московской Патриархии. 22 августа 2019

Как уточнил глава синодального отдела РИА Новости, помимо министра Мааса, на встрече также присутствовали дипломаты и представители научных и общественных кругов Германии.

"Во время экскурсии, которая прошла по монастырю, министр проявлял живой интерес и к истории монастыря, и к истории страны, и было видно, что ему действительно это очень важно и интересно. Сама встреча, общение, которое состоялось после экскурсии, было и продолжительным, и очень неформальным, и очень содержательным", - сказал Легойда.

Он отметил, что присутствовал на многих встречах подобного плана, и "здесь был минимум какой-то ритуальной протоколистики, а был достаточно содержательный разговор, связанный и с ролью Церкви в современной России".

"Министр очень живо этим интересовался, и он говорил, что понимает, какую большую роль Церковь имеет в современной жизни нашего общества. И все вопросы были связаны именно с этим - с тем, с какими вызовами мы сталкиваемся, как оцениваем стоящие перед Церковью задачи ... Говорили также о том, что Русская православная церковь - это не церковь Российской Федерации, говорили вообще о зоне пастырской ответственности Церкви, о других странах, говорили о ситуации в современном мире, в современной России", - сказал собеседник агентства.

В целом, общение с главой МИД ФРГ и его окружением в Новоспасском монастыре продолжалось более часа, в результате состоялась "очень доброжелательная дискуссия". Гостей из Германии также напоили монастырским чаем, добавил Легойда.

Новоспасский – один из старейших монастырей Москвы, имеет статус федерального памятника. Он был основан в 1282 году московским князем Даниилом Александровичем. Реставрация сформировавшегося в XVII-XVIII веках архитектурного ансамбля монастыря ведется с 2012 года.