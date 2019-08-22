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РИА Новости

Исследовавший "Титаник" российский ученый рассказал о разрушении судна

17:22 22.08.2019
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© AP PhotoОбломки "Титаника". 1985 год
Обломки Титаника. 1985 год
© AP Photo
Обломки "Титаника". 1985 год. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич в разговоре с РИА Новости отметил закономерность "ужасающих" разрушений затонувшего парохода "Титаник" из-за того, что часть конструкций сделана из тонкого металла.
Ранее компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику". В отчете экспедиции отмечается, что коррозия и микроорганизмы сильно повредили корпус корабля.
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Дайверы восемь дней изучали обломки "Титаника", совершили пять погружений, сделали кадры в высоком разрешении. Также была создана детализированная 3D-модель затонувшего корабля.
Исследователи полагают, что судно продолжит разрушаться.
"К новости о разрушении "Титаника" я отношусь абсолютно спокойно, потому что я знал, что надстройка корабля рано или поздно рухнет. Это было видно, поскольку разрушения происходили на глазах. Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий", - сказал РИА Новости Сагалевич.
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"Мы снимали фильмы, мы делали мозаику для National Geographiс, погружались с пассажирами. В последний раз мы с Джэйсом Кэмероном сделали прямую трансляцию с "Титаника" на весь мир. Мы погружались с 1991 по 2005 год. Было восемь экспедиций. Я лично совершил 57 погружений к "Титанику". Когда приходили к нему в следующий раз, мы видели некоторые изменения. Где-то что-то рухнуло. Верхние палубы, каюта радиста - там все железо сгнило. Так что ничего другого ожидать было нельзя", - отметил он.
Как отмечает ученый, долгое время исследования "Титаника" не проводились из-за отсутствия финансирования, так как в мире ограниченное количество глубоководных аппаратов могут погрузиться на 3800 метров.
Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около 1500 человек.
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Гибель "Титаника". Хроника катастрофыВ ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана затонул лайнер "Титаник", на борту которого находились более 2200 человек.
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