Исследовавший "Титаник" российский ученый рассказал о разрушении судна

"Мы снимали фильмы, мы делали мозаику для National Geographiс, погружались с пассажирами. В последний раз мы с Джэйсом Кэмероном сделали прямую трансляцию с "Титаника" на весь мир. Мы погружались с 1991 по 2005 год. Было восемь экспедиций. Я лично совершил 57 погружений к "Титанику". Когда приходили к нему в следующий раз, мы видели некоторые изменения. Где-то что-то рухнуло. Верхние палубы, каюта радиста - там все железо сгнило. Так что ничего другого ожидать было нельзя", - отметил он.