Главную трассу Ямала отремонтируют за четыре года, заявил губернатор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Главная трасса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет полностью отремонтирована за четыре года, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Если не случится глобальных процессов каких-то в экономике и наше бюджетное планирование останется в сегодняшних показателях, то четыре года - это срок, который я перед собой ставлю, чтобы привести дорогу в порядок… Три года я отвожу на самые сложные участки и год на те, которые сегодня в более или менее приемлемом состоянии. Но это, напомню, предварительная оценка срока. В любом случае, дороги - наш приоритет", - приводятся слова губернатора в сообщении его пресс-службы.
По его словам, это амбициозная задача, потому что протяженность трассы с участками, на которых потребуются работы, - около тысячи километров.
"Это огромный объем работы. И где-то мы обойдемся серьезным ремонтом, а где-то будет строительство. На том же участке Коротчаево - Новый Уренгой сама геометрия дороги недопустима, ее нужно сделать принципиально другой, потому что все эти петляния опасны и отражаются потом, к сожалению, в статистике дорожно-транспортных происшествий. Президент РФ поставил перед нами задачу минимизации всех серьезных аварий, вплоть до нуля. И, конечно, здесь надо будет огромную работу провести", - отметил Артюхов.
По его словам, не исключено, что придется наращивать государственный долг.
"Я убежден, что инвестиции в инфраструктуру, это классика экономики, окупаются потом с высоким коэффициентом за счет развития региона. Также эта стройка потребует огромной концентрации в регионе профессионалов дорожного строительства, ведь такой объем текущими нашими мощностями не переварить. Надо либо серьезнейшим образом менять свою механизацию, потому что ни количество техники, ни количество людей не соответствует. Либо мы будем приглашать сюда высококлассных специалистов, чтобы поставленные сроки обеспечить", - подчеркнул губернатор.