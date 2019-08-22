Главную трассу Ямала отремонтируют за четыре года, заявил губернатор

"Если не случится глобальных процессов каких-то в экономике и наше бюджетное планирование останется в сегодняшних показателях, то четыре года - это срок, который я перед собой ставлю, чтобы привести дорогу в порядок… Три года я отвожу на самые сложные участки и год на те, которые сегодня в более или менее приемлемом состоянии. Но это, напомню, предварительная оценка срока. В любом случае, дороги - наш приоритет", - приводятся слова губернатора в сообщении его пресс-службы.