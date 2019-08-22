Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на "Танеко"

"Но не менее важно, что в результате этой работы появляются и новые высокопроизводительные рабочие места, что важно для Татарстана и важно для нашей страны в целом. И, конечно, все что вы делаете для повышения энергетической безопасности нашей страны и, что для правительства Российской Федерации исключительно важно, для стабилизации цен на внутреннем рынке топлива, потому что об этом мы должны думать всегда", - заявил Медведев.