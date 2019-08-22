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РИА Новости

Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на "Танеко"

17:13 22.08.2019 (обновлено: 21:32 22.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции принимает доклад генерального директора ПАО "Татнефть"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции принимает доклад генерального директора ПАО Татнефть
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Татарстана Рустам Минниханов ввели в эксплуатацию вторую установку по первичной переработке нефти на "Танеко".
Церемония прошла по видеосвязи с нижнекамским нефтеперерабатывающим комплексом "Татнефти" - "Танеко". В ней также приняли участие Минниханов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Медведев поздравил нефтяников с этим событием и скомандовал запустить установку.
"Я вас поздравляю с этим событием. И, конечно, давайте приступим к запуску", - сказал он. После чего руководитель завода передал его команду оператору.
Глава российского правительства отметил, что все запущенные ранее производства "Татнефти" соответствуют высоким стандартам.
"Это позволило существенно нарастить возможности по выпуску продукции глубокой переработки нефти, потому что, если перечислить всю линейку, там практически 20 видов продуктов. Все это абсолютно необходимые для нашей экономики виды продуктов, которые соответствуют самым высоким экологическим стандартам", - сказал Медведев.
По его словам подобное развитие производства повышает энергетическую безопасность страны и способствует стабилизации цен на рынке топлива.
"Но не менее важно, что в результате этой работы появляются и новые высокопроизводительные рабочие места, что важно для Татарстана и важно для нашей страны в целом. И, конечно, все что вы делаете для повышения энергетической безопасности нашей страны и, что для правительства Российской Федерации исключительно важно, для стабилизации цен на внутреннем рынке топлива, потому что об этом мы должны думать всегда", - заявил Медведев.
Руководитель "Татнефти" Наиль Маганов отметил, что высокий уровень технологий на "Танеко" позволяет работать с максимальной глубиной переработки - 99%, выходом светлых нефтепродуктов - 84%. ПАО "Татнефть" инвестировало в реализацию проекта "Танеко" более 384 миллиардов рублей.
Медведев и Минниханов дали старт запуску установки ЭЛОУ-АВТ-6. Ее расчетная мощность составляет шесть миллионов тонн сырой нефти в год, а с ее пуском общая проектная мощность предприятия по первичной переработке увеличилось до 15,3 миллиона тонн в год. На ней будет вырабатываться углеводородный газ, прямогонная бензиновая фракция, керосиновая и дизельная фракции, вакуумный газойль, гудрон.
Данная установка реализована со стопроцентным использованием российских технологий, сообщили в компании.
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ТАНЕКОДмитрий МедведевТатнефтьКазаньЭкономика
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