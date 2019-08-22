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РИА Новости

Медведев назвал главную цель чемпионата WorldSkills

17:05 22.08.2019 (обновлено: 18:13 22.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Главным итогом проведения международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills должна стать мотивация осваивать новые технологии, которую получат молодые люди со всей страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Думаю, что главный результат Чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей - девушек и юношей - получат мотивацию для того, чтобы в рамках специального, среднего профессионального образования и для кого-то потом высшего образования, учиться принципиально новым технологиям и войти в будущее именно с такими навыками", - сказал Медведев.
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По мнению премьера, то, что Россия занимает призовые места - это хорошо, но гораздо важнее, что таким образом появляется множество хорошо подготовленных специалистов, обладающих всеми компетенциями и навыками, необходимыми в современном мире. "Уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - сказал он, поздравив Минниханова с тем, что республике была оказана честь принять эти соревнования. Он выразил надежду, что российская сборная покажет достойный результат.
Премьер заметил, что его впечатлила проведенная им краткая инспекция подготовки к проведению чемпионата, но при этом он призвал не забывать о текущих вопросах социально-экономической жизни региона. Глава республики заметил, что на данный момент для России нужны люди труда, и поблагодарил правительство за оказываемую поддержку.
Говоря об экономической ситуации в регионе, Минниханов сообщил, что ВРП за первое полугодие составил 1,172 триллиона рублей, объем отгруженной продукции - 1,4 триллиона рублей. Глава региона также констатировал, что в Татарстане наблюдается рост продолжительности жизни.
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
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Отдельное внимание Минниханов уделил теме участия республики в национальных проектах. По его словам, Татарстан участвует в 49 проектах, при этом 48 соглашений уже подписаны. "Конечно же, за три года республика получит, проинвестирует почти 54 миллиарда рублей, из ни 35 с лишним миллиардов - это федеральная поддержка", - уточнил детали Минниханов.
В качестве примера наиболее сложных проектов глава региона указал на необходимость обеспечить детей до 3 лет местами в детских садах. По его словам, работа будет продолжаться и дальше, но на данный момент готовы 16 новых детских садов. Он также отчитался о ходе дорожного строительства в регионе. "Многое делается по центрам высоких технологий (здравоохранения), но мы видим, что недостаточно пока работаем по профилактике (заболеваний)", - посетовал Минниханов. При этом он доложил о закупке четырех мобильных поликлиник. В завершении он заверил, что по всем программа работа идет, а основная задача для властей Татарстана на данный момент - достойно провести чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осматривает площадку проведения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
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Медведев посетил центр подготовки российской сборной к WorldSkills в Казани
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World SkillsWorldSkillsWorldSkills Competition-2019Worldskills InternationalДмитрий МедведевКазаньОбщество
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