Медведев назвал главную цель чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Главным итогом проведения международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills должна стать мотивация осваивать новые технологии, которую получат молодые люди со всей страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Думаю, что главный результат Чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей - девушек и юношей - получат мотивацию для того, чтобы в рамках специального, среднего профессионального образования и для кого-то потом высшего образования, учиться принципиально новым технологиям и войти в будущее именно с такими навыками", - сказал Медведев.

По мнению премьера, то, что Россия занимает призовые места - это хорошо, но гораздо важнее, что таким образом появляется множество хорошо подготовленных специалистов, обладающих всеми компетенциями и навыками, необходимыми в современном мире. "Уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - сказал он, поздравив Минниханова с тем, что республике была оказана честь принять эти соревнования. Он выразил надежду, что российская сборная покажет достойный результат.

Премьер заметил, что его впечатлила проведенная им краткая инспекция подготовки к проведению чемпионата, но при этом он призвал не забывать о текущих вопросах социально-экономической жизни региона. Глава республики заметил, что на данный момент для России нужны люди труда, и поблагодарил правительство за оказываемую поддержку.

Говоря об экономической ситуации в регионе, Минниханов сообщил, что ВРП за первое полугодие составил 1,172 триллиона рублей, объем отгруженной продукции - 1,4 триллиона рублей. Глава региона также констатировал, что в Татарстане наблюдается рост продолжительности жизни.

Отдельное внимание Минниханов уделил теме участия республики в национальных проектах. По его словам, Татарстан участвует в 49 проектах, при этом 48 соглашений уже подписаны. "Конечно же, за три года республика получит, проинвестирует почти 54 миллиарда рублей, из ни 35 с лишним миллиардов - это федеральная поддержка", - уточнил детали Минниханов.