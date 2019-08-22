Беспилотник "Форпост-Р" начнет серийно поступать в войска с 2020 года

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Серийная поставка в Вооруженные силы России новых беспилотников "Форпост-Р" начнется с 2020 года, сообщает в четверг Минобороны.

"С 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серийная поставка в войска", - говорится в релизе.

Это обновленная модификация комплекса "Форпост". Аппарат создан из отечественных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также "Форпост-Р" оснащен современным отечественным двигателем АПД-85.

Комплекс сможет вести разведку круглосуточно. При этом новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 километров и повысила защиту от средств радиоэлектронной борьбы.

Масса "Форпоста-Р" порядка 500 килограмм. Максимальная продолжительность полета 18 часов, а высота - до 6 тысяч метров.