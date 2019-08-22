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РИА Новости
Новое оружие России

Беспилотник "Форпост-Р" начнет серийно поступать в войска с 2020 года

17:04 22.08.2019 (обновлено: 17:33 22.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Серийная поставка в Вооруженные силы России новых беспилотников "Форпост-Р" начнется с 2020 года, сообщает в четверг Минобороны.
"С 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серийная поставка в войска", - говорится в релизе.
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Это обновленная модификация комплекса "Форпост". Аппарат создан из отечественных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также "Форпост-Р" оснащен современным отечественным двигателем АПД-85.
Комплекс сможет вести разведку круглосуточно. При этом новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 километров и повысила защиту от средств радиоэлектронной борьбы.
Масса "Форпоста-Р" порядка 500 килограмм. Максимальная продолжительность полета 18 часов, а высота - до 6 тысяч метров.
БЛА "Форпост" является лицензионной копией израильского аппарата IAI Searcher Mk II, собираемого для Минобороны на Уральском заводе гражданской авиации.
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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