В Польше погиб подросток после удара молнии

ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Несколько человек ранено, погиб подросток в результате удара молнии в польских Татрах, сообщает спасательная служба Татр.
"Сильная молния ударила в группу туристов, которые находились в районе горы Гевонт в Татрах. Несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти 12-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что на вершине горы установлен металлический крест, в который могут ударять молнии. Также опасность представляют металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы в районе горы.
Grupa turystów została po południu rażona przez piorun na szczycie Giewontu w Tatrach. Na pomoc poszkodowanym ruszyli ratownicy TOPR. https://t.co/QMn5tWwFot #Tatry #TOPR #LPR #Zakopane #piorun— TVP3 Kraków (@TVP3Krakow) August 22, 2019
Спасательная служба ведет сразу несколько спасательных акций в Татрах. По имеющейся информации, от молний пострадали более десяти человек.
В спасательных операциях задействованы четыре вертолета, на место продолжают прибывать спасатели.
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