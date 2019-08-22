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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Книга Хуберта Зайпеля "Путин: логика власти" вышла на китайском языке

16:58 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Книга "Путин: логика власти" вышла на китайском языке. Ее представили 22 августа в Российском культурном центре в Пекине.
Труд немецкого журналиста Хуберта Зайпеля ранее уже был переведен на многие языки мира. Он издан в Германии, России, Италии, Испании и Сербии. Теперь – в Китае. "Эта книга – авторский портрет российского президента, отражение его человеческой природы, мотивов принимаемых им политических решений", - рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, знаменательно то, что том появился на рынке КНР в год, когда отмечается 70-летие установления российско-китайских дипломатических отношений.

"Книга поможет китайской аудитории понять концепцию Путина по государственному управлению, ее публикация имеет большое значение для содействия дружественным обменам между двумя странами", - считает замруководителя Госуправления КНР по делам прессы и издательств, советник Российско-китайского общества дружбы Ли Дундун.

Презентация тома состоялась в рамках XVII пекинской международной книжной ярмарки, на которой присутствуют более 2500 издателей из 95 стран мира. На выставке представлено более 300 тысяч изданий, среди которых новая книга про Путина вызвала повышенный интерес у китайской аудитории.
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