Книга Хуберта Зайпеля "Путин: логика власти" вышла на китайском языке

Труд немецкого журналиста Хуберта Зайпеля ранее уже был переведен на многие языки мира. Он издан в Германии, России, Италии, Испании и Сербии. Теперь – в Китае. "Эта книга – авторский портрет российского президента, отражение его человеческой природы, мотивов принимаемых им политических решений", - рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, знаменательно то, что том появился на рынке КНР в год, когда отмечается 70-летие установления российско-китайских дипломатических отношений.