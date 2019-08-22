В России врачи провели операцию больному с раком печени, поразившим сердце

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские врачи из Первого МГМУ имени Сеченова провели сложную редкую операцию пациенту с раком печени, поразившим сердце, благодаря чему продлили жизнь больному и улучшили ее качество, сообщила пресс-служба университета.

"Кардиохирурги Университетской клинической больницы № 1 берутся за наиболее тяжелые случаи тогда, когда другие врачи признают ситуацию безнадежной. В этот раз они продлили жизнь и улучшили ее качество пациенту с раком печени, поразившим сердце", - говорится в сообщении.

У мужчины в возрасте 60 лет на плановом медосмотре была обнаружена опухоль, которая проросла в сердце, диагноз рак печени подтвердился после магнитно-резонансной томографии, уточнили в пресс-службе.

Обычно таким пациентам отказывают в операции, так как технология очень сложная – врачам необходимо использовать методы сердечно-сосудистой хирургии вплоть до обеспечения искусственного кровообращения, пояснили в пресс-службе.

"Разделив печень на две части, мы подключили аппарат искусственного кровообращения, который позволил безболезненно открыть сердце, удалить опухоль, а также часть полой вены и предсердия. Образно говоря, мы удалили пробку из устья печеночной вены, печень задышала, спалась в объеме", – рассказал заведующий кардиохирургическим отделением УКБ № 1 Сеченовского университета Роман Комаров, слова которого приводятся в сообщении.