В Петербурге возросла площадь пожара в складском здании

Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019

Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в административно-складском здании в Санкт-Петербурге увеличилось до 2 тысяч квадратных метров, рухнули перекрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Обрушились перекрытия третьего и четвертого этажей", - сказал собеседник агентства.

На место могут направить пожарный вертолет Ми-8, он уже готов к вылету. Кроме того, как заявляли в МЧС РФ, тушить склад уже выехал пожарный поезд.