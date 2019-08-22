В Петербурге возросла площадь пожара в складском здании

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Площадь пожара в административно-складском здании в Санкт-Петербурге увеличилось до 2 тысяч квадратных метров, рухнули перекрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Обрушились перекрытия третьего и четвертого этажей", - сказал собеседник агентства.
На место могут направить пожарный вертолет Ми-8, он уже готов к вылету. Кроме того, как заявляли в МЧС РФ, тушить склад уже выехал пожарный поезд.
Из здания на улице Складская эвакуировали 200 посетителей и сотрудников, по крайней мере один человек получил ожоги.
18 июля, 13:11РИА НовостиКрупные пожары в мире в 2018-2019 годах