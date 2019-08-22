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РИА Новости

Суд приобщил к делу "Нового величия" данные адвокатов о секретном свидетеле

17:01 22.08.2019
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы
Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в четверг приобщил к громкому делу "Нового величия" информацию адвокатов о том, что секретный свидетель - сотрудник полиции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На заседании суда адвокаты заявили, что засекреченный свидетель, который оплачивал помещение для организации, был агентом полиции.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков, допрошенная в суде хозяйка помещения рассказала, что следователи просили ее никому не рассказывать об этом человеке. Защита попросила суд запросить его данные у Сбербанка и ФМС, а также рассекретить данные свидетеля.
"Защита считает данное дело результатом полицейской провокации. У нас есть данные, что засекреченный свидетель Руслан Данилов - это агент полиции Родион Зелинский. Его целью было искусственно создать организацию для ее последующего разоблачения", - отметил Пашков в суде, добавив, что это запрещено законом об оперативно-розыскной деятельности.
Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в суде
8 августа, 18:12РИА Новости
Фигурантку дела "Нового величия" Павликову увезли на скорой из здания суда
Судья приобщил полученные данные к материалам дела и отложил рассмотрение ходатайства о запросе данных у Сбербанка и ФМС о Зелинском.
Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.
Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: якобы к ним в компанию был внедрен агент силовых структур, известный в чате как Руслан Данилов, который и инспирировал их на нарушение закона. Среди прочего адвокат фигурантки Анны Павликовой Ольга Карлова отмечала, что он "не дал девушке уйти из организации, дважды возвращал ее обратно". По делу Руслан проходит в качестве засекреченного свидетеля.
После резонанса в СМИ двух девушек, фигурирующих в этом деле, Анну Павликову и Марию Дубовик, в середине августа 2018 года перевели из СИЗО под домашний арест. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что, "безусловно, нужно разбираться" с возможными нарушениями прав подростков в этом деле.
Участницы движения Новое величие
27 мая, 17:41РИА Новости
Суд продлил меры пресечения фигурантам дела "Нового величия"
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Мария ДубовикМВД РФНовое величиеАнна ПавликоваРоссияПроисшествия
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