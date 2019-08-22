Путин и Макрон подробно обсудили отношения Москвы и Киева, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон". Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров в понедельник не обсуждали предметно конкретные персоналии из удерживаемых в России и на Украине лиц, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник Макрон и Путин провели встречу в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры состоялись за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробно состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, подробно обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Отвечая на вопрос о подвижках в вопросе обмена удерживаемых лиц, Песков ответил, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что Макрон затронул тему освобождения осужденного в РФ за терроризм украинца Олега Сенцова в разговоре с Путиным.

Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.