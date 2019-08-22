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РИА Новости

Путин и Макрон подробно обсудили отношения Москвы и Киева, заявили в Кремле

16:40 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров в понедельник не обсуждали предметно конкретные персоналии из удерживаемых в России и на Украине лиц, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник Макрон и Путин провели встречу в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры состоялись за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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"Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробно состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, подробно обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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Отвечая на вопрос о подвижках в вопросе обмена удерживаемых лиц, Песков ответил, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".
Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что Макрон затронул тему освобождения осужденного в РФ за терроризм украинца Олега Сенцова в разговоре с Путиным.
Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Эммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияРоссияПолитика
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