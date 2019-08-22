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РИА Новости

Рогозин не знает, кто ведет Twitter-аккаунт робота "Федора"

16:39 22.08.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре. Архивное фото
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, как робот "Федор", отправившийся в космос, пишет сообщения в Twitter.
"Это загадка, я сам не знаю. Я всех спрашиваю: "Что происходит?" Все говорят: "Может, действительно он сам пишет", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс", отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг робот "Федор" стартовал к МКС. 24 августа он прибудет на станцию, а вернется на Землю 7 сентября. 23 июля у робота появилась своя страница в Twitter, а затем в соцсети "ВКонтакте" и в Instagram.
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