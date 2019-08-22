Рогозин не знает, кто ведет Twitter-аккаунт робота "Федора"

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, как робот "Федор", отправившийся в космос, пишет сообщения в Twitter.

"Это загадка, я сам не знаю. Я всех спрашиваю: "Что происходит?" Все говорят: "Может, действительно он сам пишет", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс", отвечая на соответствующий вопрос.