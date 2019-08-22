Добровольцы восстановят храмовый комплекс усадьбы рода Давыдовых под Тулой

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Добровольческий лагерь пройдет с 23 по 29 августа на объекте культурного наследия федерального значения в селе Аксиньино Тульской области - в храмовом комплексе усадьбы рода Давыдовых, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"Команда добровольцев совместно с местными жителями в течение семи дней будет участвовать в работах по благоустройству храмовой территории, сохранению и формированию некрополя, расчистке и установке надгробий на их историческое место", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "большое внимание в проекте будет уделено сохранению культурного наследия, его изучению и привлечению молодежи в добровольческие проекты по сохранению культурного наследия и его популяризации, воспитанию патриотического отношения к родине".

Программа лагеря включает в себя две части: добровольческие работы на объекте и культурно-творческую программу - экскурсии, мастер-классы от казаков, изучение народного фольклора, встречи с приглашенными гостями, а также вечерний костер с беседами и песнями.

В частности, участников ожидают беседы с потомком рода Давыдовых - храмостроителей Спасского храма и всего комплекса, Владимиром Савицким и с настоятелем прихода Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино протоиереем Дмитрием Нестеровым.

Среди мастер-классов – обучение современному мечевому бою (единоборство с применением безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия - "спортивного меча" и "спортивного щита", изготовленных из мягких полимерных материалов) и занятие по фланкированию (древнее искусство владения холодным оружием; сегодня фланкировка шашкой является атрибутом казачьей культуры). Также пройдут мастер-классы по народному фольклору, по игре на плоских колоколах и по различным тульским промыслам.

В последний день мероприятия состоится торжественное закрытие и концерт.