Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Народная артистка России Александра Назарова будет похоронена на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в дирекции Ермоловского театра, где работала актриса.

Назарова скончалась во вторник на 80-м году жизни.

"В субботу состоится прощание с Александрой Назаровой на новой сцене нашего театра, которое пройдет с 11 часов до 13 часов. Затем состоятся похороны на Троекуровском кладбище", - сказал представитель дирекции.