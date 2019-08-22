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РИА Новости

Уральскому депутату предъявили обвинение в убийстве жены

16:38 22.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийстве жены депутату Собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области Азату Зарипову, он арестован, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Следствие считает, что в ночь на 21 августа Зарипов дома поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По данным СУСК, охотничьим ружьем депутат владел законно.
Скорая помощь
Вчера, 12:32РИА Новости
Соседка рассказала подробности убийства жены депутата на Урале
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области депутату Собрания депутатов Локомотивного городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Карталинский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Зарипову на срок 2 месяца – до 21 октября.
По данным сайта собрания депутатов Локомотивного городского округа, Зарипов является председателем комиссии по социальной политике. Челябинское региональное отделение "Единой России" ранее заявило, что приостановит членство Зарипова в партии.
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