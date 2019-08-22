Уральскому депутату предъявили обвинение в убийстве жены

ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийстве жены депутату Собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области Азату Зарипову, он арестован, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Следствие считает, что в ночь на 21 августа Зарипов дома поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По данным СУСК, охотничьим ружьем депутат владел законно.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области депутату Собрания депутатов Локомотивного городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Карталинский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Зарипову на срок 2 месяца – до 21 октября.