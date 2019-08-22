Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько это было желание президента и знает ли он, что в выписке Росреестра имя Владимира Путина якобы было изменено на Игоря Петровича Сергеева-Градского, Песков сообщил, что точной информацией он не обладает.

"Я вам, честно говоря, не могу сказать, я просто не обладаю информацией - это первое. Второе: я не могу исключать, ещё раз повторяю, я не знаю точно, но не могу исключать, что это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но в данном случае я предполагаю вслух. Точной информации не имею ", - заявил Песков.