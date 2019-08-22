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РИА Новости

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

16:37 22.08.2019 (обновлено: 17:21 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Изменение данных президента РФ Владимира Путина и его родственников в Росреестре могло быть связано с правилами обеспечения безопасности главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге. Ранее, отмечает издание, среди собственников значились фамилии президента и его родственников. Согласно настоящим документам, этой квартирой теперь владеет семья Сергеевых-Градских. В материале отмечается, что владельцы недвижимости - Игорь и Любовь Сергеевы-Градские и их дочери Инна и Алла.
Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько это было желание президента и знает ли он, что в выписке Росреестра имя Владимира Путина якобы было изменено на Игоря Петровича Сергеева-Градского, Песков сообщил, что точной информацией он не обладает.
"Я вам, честно говоря, не могу сказать, я просто не обладаю информацией - это первое. Второе: я не могу исключать, ещё раз повторяю, я не знаю точно, но не могу исключать, что это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но в данном случае я предполагаю вслух. Точной информации не имею ", - заявил Песков.
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РосреестрДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
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