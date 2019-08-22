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РИА Новости

Число разбойных нападений в России с 2014 года снизилось вдвое

16:33 22.08.2019
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© РИА Новости . Александр НатрускинОфициальный представитель МВД России Ирина Волк
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
© РИА Новости . Александр Натрускин
Официальный представитель МВД России Ирина Волк . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число разбойных нападений в России снизилось вдвое с 2014 года, еще на треть сократилось число грабежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Почти в 2 раза снизилось число разбоев (в 2014 году - 14,3 тысячи, в 2018 - 7,5 тысячи), на треть – грабежей (77,7 тысячи и 50,1 тысячи соответственно)", - заявила Волк.
Кроме этого, рассказала официальный представитель МВД, сократилось более чем на треть число квартирных краж - если в 2014 году органами МВД было зафиксировано 80,1 тысячи таких преступлений, то в 2018 их число сократилось до 52,1 тысячи.
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