Число разбойных нападений в России с 2014 года снизилось вдвое

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число разбойных нападений в России снизилось вдвое с 2014 года, еще на треть сократилось число грабежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Почти в 2 раза снизилось число разбоев (в 2014 году - 14,3 тысячи, в 2018 - 7,5 тысячи), на треть – грабежей (77,7 тысячи и 50,1 тысячи соответственно)", - заявила Волк.

Кроме этого, рассказала официальный представитель МВД, сократилось более чем на треть число квартирных краж - если в 2014 году органами МВД было зафиксировано 80,1 тысячи таких преступлений, то в 2018 их число сократилось до 52,1 тысячи.