Медведев посетил центр подготовки российской сборной к WorldSkills в Казани

КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев осмотрел учебный центр, где проходила подготовка российской сборной к чемпионату WorldSkills в Казани 2019 года, и особенно заинтересовался мобильной робототехникой.

Премьеру в учебном центре на базе Казанского техникума информационных технологий и связи показали двух роботов, играющих в футбол оранжевым шариком для пинг-понга: один робот неуклюже пытался ударить по мячу, а другой защищал импровизированные ворота из детского конструктора. Роботами с помощью планшетов управляли дети 7-9 лет под руководством молодого человека в футболке WorldSkills.

Медведев о футболе: найдите какого-нибудь Месси и пусть он забьёт pic.twitter.com/BP3kdsTWav — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 августа 2019 г.

"Найдите какого-нибудь Месси, и пусть он забьет!" - предложил премьер.

Дети попытались забить гол, но "нападающий" робот упал на шпагат, мигая зелеными и красными огоньками.