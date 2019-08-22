Пакт Молотова – Риббентропа: правда и мифы, которые его окружают

23 августа исполняется 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между СССР и Германией, более известного как пакт Молотова – Риббентропа. Почему Советский Союз вынужден был пойти на соглашение с гитлеровской Германией? Какие события этому предшествовали? Почему не увенчалось успехом стремление СССР создать коалицию против Третьего рейха? Какие планы были у руководства Британии, Франции, Польши в конце 1930-х годов относительно Советского Союза? Хотели ли они вообще коалиции с СССР против нацизма? В круглом столе приняли участие научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.