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РИА Новости

Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков

16:25 22.08.2019 (обновлено: 20:04 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможном возвращении к формату G8 и участию в нем России.
Представитель Кремля напомнил о позиции Владимира Путина, который подчеркивал, что Россия не отказывается от участия в любых форматах.
"Вместе с тем, возвращение для России в "семерку", в бывшую "восьмерку", не является самоцелью", — добавил Песков.
В Кремле подчеркнули, что Москва считает "не совсем эффективным" обсуждать глобальные мировые проблемы без участия Китая, Индии и ряда других государств. По этим причинам другие форматы, например, G20 выглядят предпочтительнее.
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В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что участники "группы семи" сначала должны согласовать между собой единую позицию, прежде чем говорить о возможности приглашения России присоединиться к формату.
По ее словам, сегодня по этому поводу звучат лишь отдельные заявления.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 2020 года, который пройдет в Америке.
Россия присоединилась к группе семи (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) в 1998 году. В 2014 году саммит G8 должен был пройти в Сочи. Однако на фоне событий в Крыму участники решили не ехать и собрались без России в Брюсселе.
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Политолог оценил идею вернуть Россию в G8
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампG8Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваФранцияРоссияСШАВ мире
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Не самоцель, но очень хочется.
22 августа, 16:27
IIfifay
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22 августа, 16:38
ПЗП З
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