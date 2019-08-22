Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможном возвращении к формату G8 и участию в нем России.

Представитель Кремля напомнил о позиции Владимира Путина, который подчеркивал, что Россия не отказывается от участия в любых форматах.

"Вместе с тем, возвращение для России в "семерку", в бывшую "восьмерку", не является самоцелью", — добавил Песков.

В Кремле подчеркнули, что Москва считает "не совсем эффективным" обсуждать глобальные мировые проблемы без участия Китая, Индии и ряда других государств. По этим причинам другие форматы, например, G20 выглядят предпочтительнее.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что участники "группы семи" сначала должны согласовать между собой единую позицию, прежде чем говорить о возможности приглашения России присоединиться к формату.

По ее словам, сегодня по этому поводу звучат лишь отдельные заявления.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 2020 года, который пройдет в Америке.