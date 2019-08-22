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РИА Новости

Рогозин рассказал об интересе Индии к российским ракетным двигателям РД-180

16:25 22.08.2019 (обновлено: 17:36 22.08.2019)
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© AP Photo / Maxim MarmurРакетные двигатели РД-180 в НПО "Энергомаш"
Ракетные двигатели РД-180 в НПО Энергомаш
© AP Photo / Maxim Marmur
Ракетные двигатели РД-180 в НПО "Энергомаш". Архивное фото
САМАРА, 22 авг — РИА Новости. Нью-Дели может закупить у Москвы ракетные двигатели РД-180, которые сейчас поставляются на экспорт в США, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Индия рассматривает в качестве основного мотора для своих ракет-носителей разные двигатели — РД-180 и менее мощный двигатель, который необходим для создания ракет среднего класса", — уточнил он при посещении ракетно-космического центра "Прогресс".

Ранее неоднократно сообщалось об интересе Индии к российским двигателям, но конкретные модели не назывались.
РД-180 поставляются в США двадцать лет, последние контракты заключены до 2021 года. Продолжится ли сотрудничество по этим моторам, зависит от того, создадут ли в Соединенных Штатах им замену.
На РД-180 американские Atlas-3 и Atlas-5 выполнили более 80 полетов. Всего, по данным производителя НПО Энергомаш, Вашингтон получил 116 таких двигателей.
Ракетные двигатели РД-180 в НПО Энергомаш
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