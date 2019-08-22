Рогозин рассказал об интересе Индии к российским ракетным двигателям РД-180

САМАРА, 22 авг — РИА Новости. Нью-Дели может закупить у Москвы ракетные двигатели РД-180, которые сейчас поставляются на экспорт в США, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Индия рассматривает в качестве основного мотора для своих ракет-носителей разные двигатели — РД-180 и менее мощный двигатель, который необходим для создания ракет среднего класса", — уточнил он при посещении ракетно-космического центра "Прогресс".

Ранее неоднократно сообщалось об интересе Индии к российским двигателям, но конкретные модели не назывались.

РД-180 поставляются в США двадцать лет, последние контракты заключены до 2021 года. Продолжится ли сотрудничество по этим моторам, зависит от того, создадут ли в Соединенных Штатах им замену.