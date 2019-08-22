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РИА Новости

Пермские власти представили концепцию культурного кластера

16:25 22.08.2019 (обновлено: 17:57 22.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Власти Пермского края представили расширенную концепцию нового культурного кластера, создаваемого на заводе имени Шапагина в Перми, с потенциалом в 1 миллион посетителей ежегодно, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Презентация проекта преобразования социокультурного пространства завода имени Шпагина состоялась на краевом совете по культуре. Возглавлявший заседание губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в формируемом культурном кластере планируется разместить, в частности, театр "У Моста" и художественную галерею.
По данным министра культуры Вячеслава Торчинского, общая площадь заводского пространства составляет 84 тысячи квадратных метров, из которых 20 тысяч – объекты культурного наследия, которые будут отреставрированы. Как отмечают в правительстве, выставочный блок в кластере займет 5 тысяч квадратных метров, фуд-молл - 1,5 тысячи квадратных метров, лекторий-кофейня "Точка кипения" - 2 тысячи квадратных метров, мультижанровое пространство - 3 тысячи квадратных метров. Кроме того, планируется открыть корпус для инженерных проектов.
"Это и ретро-автомобили, и ретро-поезда, и другие инженерные истории, которым сегодня нет места в городе. Здесь могут разместиться ретро-депо и депо детской железной дороги, интерактивный музей "про роботов и инновации", - цитирует Торчинского пресс-служба губернатора.
Согласно представленной концепции, на заводе Шпагина будут также развернуты летний кинотеатр, детская палеолонтологическая зона (многоуровневая площадка с полноразмерными макетами динозавров), городская площадь, музейный дворик, двор уличных театров, сад искусств и сад реликтовых растений.
"Потенциальная посещаемость социокультурного пространства завода имени Шпагина составляет 1 миллион человек ежегодно", - подчеркивают в администрации губернатора.
Ранее региональные власти провели на территории завода имени Шпагина Дягилевский фестиваль, Молодежный форум Пермского края, Фестиваль уличного кино, Гастрофест. В конце августа здесь состоится EFest – фестиваль электронной музыки и визуального искусства. По прогнозам краевого минкульта, за 2019 год на площадке пройдет около 100 мероприятий, в которых примут участие около 130 тысяч человек.
"Завод имени Шпагина будет местом сосредоточения культурных и спортивных мероприятий, местом проведения досуга. В конечном итоге наша цель – создать пространство, где каждый житель сможет найти что-то свое", - заключил Решетников.
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Новости культурыПермский край
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