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РИА Новости
Культура

Путину не известно о планах британского телеканала снять о нем фильм

16:22 22.08.2019 (обновлено: 16:26 22.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину не известно о планах британского телеканала Channel 4 снять о нем документальный фильм из трех частей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее на сайте Channel 4 появилась информация о том, что канал намерен снять документальный фильм из трех частей о президенте РФ, который станет "исчерпывающим рассказом о власти Путина и о том, как она изменила современный мир". Съемки документального "сериала", как предполагается, пройдут в России, США, Европе и Великобритании. Создатели также планируют использовать архивные материалы и показать интервью с близкими к президенту людьми и "теми, кого наиболее сильно затронули его действия".
"Владимир Владимирович об этом не знает, канал не пытался (получить комментарии)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли Путину об этом сериале и пытался ли телеканал получить какие-либо комментарии президента.
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КультураДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияРоссия
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