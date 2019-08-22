Путину не известно о планах британского телеканала снять о нем фильм

Знает ли Путин, что британцы снимают сериал "История русского шпиона"? Песков знает, что Путин не знает pic.twitter.com/Ck43hmya0F

"Владимир Владимирович об этом не знает, канал не пытался (получить комментарии)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли Путину об этом сериале и пытался ли телеканал получить какие-либо комментарии президента.