Путину не известно о планах британского телеканала снять о нем фильм

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину не известно о планах британского телеканала Channel 4 снять о нем документальный фильм из трех частей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее на сайте Channel 4 появилась информация о том, что канал намерен снять документальный фильм из трех частей о президенте РФ, который станет "исчерпывающим рассказом о власти Путина и о том, как она изменила современный мир". Съемки документального "сериала", как предполагается, пройдут в России, США, Европе и Великобритании. Создатели также планируют использовать архивные материалы и показать интервью с близкими к президенту людьми и "теми, кого наиболее сильно затронули его действия".
Знает ли Путин, что британцы снимают сериал "История русского шпиона"? Песков знает, что Путин не знает pic.twitter.com/Ck43hmya0F— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 августа 2019 г.
"Владимир Владимирович об этом не знает, канал не пытался (получить комментарии)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли Путину об этом сериале и пытался ли телеканал получить какие-либо комментарии президента.