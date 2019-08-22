Британский телеканал снимет фильм о Владимире Путине

"Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир", — рассказал исполнительный продюсер ленты Джеймс Роган.

Создатели планируют использовать архивные материалы и включить интервью с близкими к президенту людьми и "теми, кого сильнее всего затронули его действия". Они также уточнили, что "фильм расскажет, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия создавалась через обостренное чувство предательства, гордости и злости и как ценности Путина экспортировались в разные части мира – от Крыма до Солсбери и Вашингтона".