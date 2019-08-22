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РИА Новости
Культура

Британский телеканал снимет фильм о Владимире Путине

09:56 22.08.2019 (обновлено: 10:39 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский Channel 4 снимет трехсерийный документальный фильм о Владимире Путине, говорится на сайте телеканала.

"Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир", — рассказал исполнительный продюсер ленты Джеймс Роган.

Создатели планируют использовать архивные материалы и включить интервью с близкими к президенту людьми и "теми, кого сильнее всего затронули его действия". Они также уточнили, что "фильм расскажет, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия создавалась через обостренное чувство предательства, гордости и злости и как ценности Путина экспортировались в разные части мира – от Крыма до Солсбери и Вашингтона".
Съемки пройдут в России, США, Европе и Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
9 июля, 14:20Радио
"В борьбе за Украину". Путин дал интервью Стоуну для его фильма
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КультураВладимир ПутинВеликобританияМоскваЕвропаРоссия
Популярные комментарии
Круто! Пусть снимают! Как бы что не визжали русофобские и антипутинские иносми, уверен подавляющее большинство избирателей в мире, на данный момент хотело бы видеть именно Путина президентом своих стран!
22 августа, 09:59
Ryskin Andy
1600087
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