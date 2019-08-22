В Анапе двоих полицейских задержали при получении взятки

КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали при получении взятки начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Анапе и его коллегу из краевого управления данной структуры регионального главка МВД, в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту назначена проверка.

"Сотрудники ФСБ на передаче взятки приняли опера краевого БЭП и начальника БЭП Анапы", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. По его данным, деньги передавались за увод от уголовной ответственности и "крышевание" одного из предпринимателей города-курорта.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости, отвечая на вопрос по этому задержанию, сообщили, что в настоящее время по данному факту в ведомстве назначена служебная проверка.

"Если вина сотрудников полиции подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом", - прокомментировали задержание сотрудников органов внутренних дел в главке.