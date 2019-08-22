Рогозин анонсировал создание навигационной системы для космических кораблей

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Россия планирует создать карту Вселенной и на ее основе разработать систему ориентации по звездам для путешествий в космосе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин при посещении ракетно-космического центра "Прогресс".
"Карта звездного мира и расчетные дистанции до пульсаров (быстровращающиеся звезды - ред.) помогут нам создать АстроГЛОНАСС, то есть звездный навигатор, который любому кораблю, любому спутнику покажет с высочайшей точностью его местоположение. И мы это можем сделать первыми в мире", - сказал он.
Карту Вселенной должен составить российский телескоп "Спектр-РГ", недавно запущенный в космос.
ГЛОНАСС - российская глобальная навигационная спутниковая система.