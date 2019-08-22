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РИА Новости

Во Флориде стартовала ракета Delta 4 со спутником для американских военных

16:15 22.08.2019 (обновлено: 16:45 22.08.2019)
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© United Launch AllianceЗапуск ракеты Delta IV с мыса Канаверал, штат Флорида, США
Запуск ракеты Delta IV с мыса Канаверал, штат Флорида, США
© United Launch Alliance
Запуск ракеты Delta IV с мыса Канаверал, штат Флорида, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Ракета-носитель Delta IV стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал с новейшим навигационным спутником GPS III для ВС США, трансляцию запуска вела компания United Launch Aliance (ULA).
Старт ракеты был дан в 16:06 мск. Ракета-носитель выводит на орбиту новейший спутник GPS III SV02 (Magellan) – второй аппарат этой серии.
Как сообщила компания ULA в связи с запуском, это 29-й и заключительный полет для РН Delta IV средней конфигурации (Delta 4 Medium), использовавшейся для обеспечения нужд ВВС и разведки США с 2002 года.
Как сообщил ведущий трансляции, запуск проходит в штатном режиме.
Новый аппарат GPS III, созданный компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США, является "новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы с помощью новейших спутников с более надежной точностью, защитой от подавления и новым сигналом для гражданских пользователей", сообщили в связи с запуском в ULA.
Предыдущий аппарат этой серии, спутник GPS III SV01, получивший название Vespucci в честь итальянского путешественника Америго Веспуччи, был запущен в конце декабря 2018 года компанией SpaceX. Тогда сообщалось, что аппарат стоимостью около полумиллиарда долларов будет работать на орбите на высоте 20,2 тысячи километров над Землей.
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КанавералФлоридаСШАРИА Наука
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