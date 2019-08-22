Во Флориде стартовала ракета Delta 4 со спутником для американских военных

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Ракета-носитель Delta IV стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал с новейшим навигационным спутником GPS III для ВС США, трансляцию запуска вела компания United Launch Aliance (ULA).

Старт ракеты был дан в 16:06 мск. Ракета-носитель выводит на орбиту новейший спутник GPS III SV02 (Magellan) – второй аппарат этой серии.

Как сообщила компания ULA в связи с запуском, это 29-й и заключительный полет для РН Delta IV средней конфигурации (Delta 4 Medium), использовавшейся для обеспечения нужд ВВС и разведки США с 2002 года.

Как сообщил ведущий трансляции, запуск проходит в штатном режиме.

Новый аппарат GPS III, созданный компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США, является "новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы с помощью новейших спутников с более надежной точностью, защитой от подавления и новым сигналом для гражданских пользователей", сообщили в связи с запуском в ULA.