Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T20:04Z
https://ria.ru/20190822/1557793555.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155774/66/1557746663_0:117:3085:1852_1036x0_80_0_0_9cc54d2c5bf2e8f2851ddfc1cc108f48.jpg
РИА Новости

Политолог оценил идею вернуть Россию в G8

16:10 22.08.2019 (обновлено: 20:04 22.08.2019)
699
© AP Photo / German Federal Government / Jesco DenzelКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
© AP Photo / German Federal Government / Jesco Denzel
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год. Архивное фото
РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Идея возвращения к формату "Большой восьмерки" с участием России может иметь цель нивелировать результаты, которые были достигнуты за пять лет ее дипломатической работы, считает итальянский политолог Тиберио Грациани.
"В определенном смысле исключение России из формата "Большой восьмерки", ставшее желанием президента США Обамы, привело к завершению многосторонней фазы международных отношений - такой, как она понималась до 2014 года - и открыло путь двусторонним инициативам, например, между Индией, Россией и Китаем", - заявил РИА Новости Грациани, который является председателем Международного института глобального анализа Vision & Global Trends.
Лебедь, рак и щука
Вчера, 17:37РИА Новости
Лебедь, рак и щука
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
По словам Грациани, Россия сохранила реалистичный подход и даже улучшила отношения с целым рядом стран (например, с Японией или некоторыми европейскими государствами), несмотря на исключение из "Восьмерки" и "тяжелый санкционный режим".
"Именно благодаря подобному подходу Москвы и собственным национальным интересам таких стран, как Германия, Франция и, в какой-то степени, Италия, международная ситуация избежала деградации", - считает итальянский эксперт.
Он подчеркнул, что Трамп должен учитывать, что за последние пять лет Москва осталась "уважаемым и важным международным игроком".

"Нынешняя инициатива Трампа по возвращению России в "Восьмерку" имеет невыраженную цель, состоящую в ослаблении устойчивости России и препятствовании ее двусторонним отношениям с другими странами. Формат G8 способен "растворить" результаты, достигнутые Россией при помощи этого подхода: может быть сорвана значительная часть дипломатической работы, проводимой Россией в последнее время, будут терять свой вес альтернативные площадки, такие как БРИКС", - заключил Грациани.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:01Радио
Абсурд и оскорбление. В РФ ответили Зеленскому на "возвращение в G8"
1002000
Обсудить 0
Эммануэль МакронG7Дональд ТрампБРИКСВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил последствия давления США на Huawei
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала заявления по восстановлению G8 с Россией несерьезными
Лента
новостей
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля
Освобожденный Хан-Шейхун
В Кремле поприветствовали взятие Хан-Шейхуна сирийской армией
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин и Макрон подробно обсудили отношения Москвы и Киева, заявили в Кремле
Города мира. Гонконг
СМИ назвали причину задержания сотрудника консульства Британии в Гонконге
здание Пентагона в штате Виргиния в США
Эксперт прокомментировал идею Пентагона о продлении СНВ-3
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Вадим Рабинович
Рабинович: власти отдали оппозиции комитет "ничего не деланья" в Раде
Флаги стран-участниц саммита G7
Канада против возвращения России в G8, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путину не известно о планах британского телеканала снять о нем фильм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
Лента новостейМолния