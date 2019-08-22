В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Иск Московского метрополитена к организаторам несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Московский метрополитен в четверг подал иск к организаторам несогласованной акции 27 июля, об этом РИА Новости сообщили в Коптевском суде Москвы. Иск зарегистрирован и находится у судьи, решение о его принятии к производству пока не принято. Сумма и предмет иска не уточняются.

"Все физические и юридические лица имеют право отстаивать свои права в различных формах, которые допустимы законом. В данном случае эти компании приняли решение таким образом отстаивать свои права, будь то коммерческие или иные. Допустимо в рамках закона, имеет право на существование", - сказал Песков, отвечая на вопрос об иске Московского метрополитена.

Ранее суды приняли к производству три иска о компенсации ущерба, нанесенного массовыми беспорядками 27 июля, на общую сумму почти в 13 миллионов рублей - от Мосгортранса, ГУП "Автомобильные дороги" и владельца ресторана на Тверской улице.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.