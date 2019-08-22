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РИА Новости

Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском

16:09 22.08.2019 (обновлено: 16:21 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.
"А вы не пробовали с другой стороны посмотреть на эту ситуацию? Что эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность, и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности. Вы не задумывались, что можно так поставить вопрос?", - сказал Песков в ответ на вопрос о складывающейся вокруг ЧП в Архангельской области информационной картине.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
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Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском
Он также призвал смотреть на ситуацию с двух сторон.
"Мне не известно об этом. Я не знаю о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличенно в данном случае нельзя говорить... "Архангельские врачи говорят" - это же такое достаточно абстрактное выражение, "архангельские врачи", а Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную и нет никаких оснований не доверять этой информации", - добавил Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о врачах из Архангельской области, которые заявили СМИ, что от них скрыли, что им предстоит лечить людей, получивших дозу облучения.
Пробирки с образцами крови
17 августа, 13:55РИА Новости
У работавших на полигоне под Архангельском врачей не нашли следов радиации
На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявляли, что радиационный фон в норме.
Позднее директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков сообщил, что при ЧП в Архангельской области три сотрудника центра получили травмы средней тяжести, их жизни вне опасности.
Президент США Дональд Трамп
13 августа, 12:12РИА Новости
Эксперты назвали слова Трампа о взрыве под Архангельском блефом
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Архангельская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Мастер отвечать вопросом на вопрос и магистр абстрактных выражений строит теорию заговора попутно жалуясь на абстрактные выражения. Впрочем, ничего нового.
22 августа, 17:12
Лёха Сафронов
53110013
Откуда все эти сплетни о радиации в наше время, когда за небольшую сумму каждый может купить дозиметр и собственными руками измерить уровень радиации в любом интересующем месте ?
22 августа, 17:48
СПСтепан Петров
19301020
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