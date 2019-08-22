Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.

"А вы не пробовали с другой стороны посмотреть на эту ситуацию? Что эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность, и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности. Вы не задумывались, что можно так поставить вопрос?", - сказал Песков в ответ на вопрос о складывающейся вокруг ЧП в Архангельской области информационной картине.

Он также призвал смотреть на ситуацию с двух сторон.

"Мне не известно об этом. Я не знаю о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличенно в данном случае нельзя говорить... "Архангельские врачи говорят" - это же такое достаточно абстрактное выражение, "архангельские врачи", а Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную и нет никаких оснований не доверять этой информации", - добавил Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о врачах из Архангельской области, которые заявили СМИ, что от них скрыли, что им предстоит лечить людей, получивших дозу облучения.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявляли, что радиационный фон в норме.