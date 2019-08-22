В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе

Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.

"С целью недопущения сотрудников миссии в районы размещения вооружения, запрещённого минскими договорённостями, вооруженные формирования Украины заминировали дорогу на маршруте следования патруля Миссии в районе населенного пункта Золотое и установили заграждения из колючей проволоки", - рассказал Филипоненко на брифинге.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, наблюдатели СММ ОБСЕ наблюдали пролёт беспилотного летательного аппарата ВС Украины над позицией патруля на участке разведения в районе населенного пункта Золотое, с помощью которого украинские силовики осуществляли наблюдение за действиями представителей миссии. "Факт пролёта украинского БПЛА обеспокоил представителей ОБСЕ, так как в последнее время боевики всё чаще используют беспилотники для сброса боевых зарядов", - рассказал Филипоненко.