Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T16:06Z
https://ria.ru/20190822/1557793369.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155742/27/1557422734_0:23:2992:1706_1036x0_80_0_0_32f8651b8e165a0fbd46e8a1ed403163.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе

16:06 22.08.2019
463
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в препятствовании работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.
"С целью недопущения сотрудников миссии в районы размещения вооружения, запрещённого минскими договорённостями, вооруженные формирования Украины заминировали дорогу на маршруте следования патруля Миссии в районе населенного пункта Золотое и установили заграждения из колючей проволоки", - рассказал Филипоненко на брифинге.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции, наблюдатели СММ ОБСЕ наблюдали пролёт беспилотного летательного аппарата ВС Украины над позицией патруля на участке разведения в районе населенного пункта Золотое, с помощью которого украинские силовики осуществляли наблюдение за действиями представителей миссии. "Факт пролёта украинского БПЛА обеспокоил представителей ОБСЕ, так как в последнее время боевики всё чаще используют беспилотники для сброса боевых зарядов", - рассказал Филипоненко.
Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела в Донецкой области
21 августа, 17:35РИА Новости
По оценке ОБСЕ, перемирие в Донбассе в основном соблюдается, заявил Грызлов
100031
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР встретился в Луганске с делегацией Госдумы
РИА
Новости
Табличка с надписью мины в районе поселка Пески в Донецкой области
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Киев назвал условия начала ремонта моста в Станице Луганской
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Лента
новостей
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин оценил заявления киевских властей о диалоге с ДНР
Председатель Федерации профсоюзов самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Акимов
Профсоюзы России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Киев хочет подменить особый статус Донбасса децентрализацией, заявили в ДНР
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке. 22 августа 2019
Над Донецком подняли флаг России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил последствия давления США на Huawei
Украинский военный
В ДНР заявили об увеличении числа украинских снайперов в Донбассе
Военнослужащие армии Украины
Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Киев в среду оказался не готов обсудить обмен пленными, заявили в ДНР
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Политолог оценил идею вернуть Россию в G8
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
Лента новостейМолния