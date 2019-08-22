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РИА Новости

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

16:05 22.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения (СЦКК) огня сообщили, что в среду со стороны ВС Украины был зафиксирован один обстрел. По данным представительства ЛНР в СЦКК, 19 и 20 августа нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
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"Каратели вооруженных формирований Украины в 8.35 (совпадает с мск) обстреляли из автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного пулемёта позиции наших защитников в районе населенного пункта Калиновка", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что Народная милиция не поддалась на провокационный обстрел и не нарушила режим прекращения огня.
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