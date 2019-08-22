Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения (СЦКК) огня сообщили, что в среду со стороны ВС Украины был зафиксирован один обстрел. По данным представительства ЛНР в СЦКК, 19 и 20 августа нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

"Каратели вооруженных формирований Украины в 8.35 (совпадает с мск) обстреляли из автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного пулемёта позиции наших защитников в районе населенного пункта Калиновка", - заявил Филипоненко.