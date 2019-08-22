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РИА Новости

Сирийца, убившего жителя Хемница, приговорили к 9,5 годам тюрьмы

16:04 22.08.2019 (обновлено: 16:05 22.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Суд в Дрездене приговорил 24-летнего гражданина Сирии, обвиняемого в убийстве жителя саксонского города Хемниц, к 9,5 годам тюремного заключения, сообщил в четверг телеканал n-tv.
В августе прошлого года в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.
Суд счел доказанным, что именно сириец Алаа С. нанес гражданину Германии смертельные удары ножом после ссоры на городском празднике почти год тому назад.
Убийство спровоцировало в городе многочисленные акции протеста, участники которых требовали немедленной депортации беженцев, совершивших уголовные преступления.
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Акции протеста сопровождались беспорядками, в ходе которых, по заявлениям властей города, совершались нападения на иностранцев, несколько нарушителей были задержаны. Демонстрантов обвиняли в попытке использовать убийство горожанина для разжигания межнациональной розни. Левые и центристские политические активисты также проводили ответные акции, все это иногда сопровождалось нарушениям антиэкстремистского законодательства и задержаниями.
Протесты в городе стоили поста главе контрразведки ФРГ Гансу-Георгу Маасену, который усомнился, что праворадикалы в ходе акций преследовали иностранцев.
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