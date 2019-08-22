Сирийца, убившего жителя Хемница, приговорили к 9,5 годам тюрьмы

БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Суд в Дрездене приговорил 24-летнего гражданина Сирии, обвиняемого в убийстве жителя саксонского города Хемниц, к 9,5 годам тюремного заключения, сообщил в четверг Суд в Дрездене приговорил 24-летнего гражданина Сирии, обвиняемого в убийстве жителя саксонского города Хемниц, к 9,5 годам тюремного заключения, сообщил в четверг телеканал n-tv

В августе прошлого года в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Kolorowe Niemcy ! Syryjski migrant #Merkel Alaa S. skazany na 9.5 roku więzienia za zamordowanie nożem 35-letniego Daniela na ulicy miasta #Chemnitz. Drugi oskarżony Fahrad A. dał dyla i wciąż "nie można go znaleźć": https://t.co/sDKN8KLXWT pic.twitter.com/RTfg36H8w1 — Onuca Balceraca (@sbalcerac) August 22, 2019

Суд счел доказанным, что именно сириец Алаа С. нанес гражданину Германии смертельные удары ножом после ссоры на городском празднике почти год тому назад.

Убийство спровоцировало в городе многочисленные акции протеста, участники которых требовали немедленной депортации беженцев, совершивших уголовные преступления.

Акции протеста сопровождались беспорядками, в ходе которых, по заявлениям властей города, совершались нападения на иностранцев, несколько нарушителей были задержаны. Демонстрантов обвиняли в попытке использовать убийство горожанина для разжигания межнациональной розни. Левые и центристские политические активисты также проводили ответные акции, все это иногда сопровождалось нарушениям антиэкстремистского законодательства и задержаниями.