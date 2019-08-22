В Сочи родился уникальный белый кенгуру

СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Уникальный белый кенгуру Беннета родился в зоопарке санатория "Октябрьский" в Сочи, гостей просят придумать имя необычному животному, сообщила РИА Новости директор санатория Ольга Заславская.

Она рассказала, что в зоопарке санатория "Октябрьский" у пары кенгуру Беннета появился на свет необычный малыш – редкого белого цвета. Ранее у животных рождались дети, но все, независимо от цвета шерсти родителей, были коричневые, а теперь впервые – белый.

"И в этот раз мы видим по глазам, что это белый ребенок, у него розовые глаза, и ему предположительно месяца четыре. Будет у нас такое чудо. А когда вырастет, будем менять. Белый – это большая редкость в мире. Белянка, Беляночка мы зовем нашу куколку. Она ручная, дает гладить, кушает с рук", - рассказала Заславская.

Она добавила, что предположительно малышу 4,5-5 месяцев, и в шесть месяцев детеныши выходят из маминой сумки. Тогда можно будет определить пол животного.

Имя детенышу пока не дали, и предлагают подписчикам в социальных сетях вместе подумать над именем. Пока озвучены только имена "Саша" и "Валя", у которых есть и женская, и мужская формы. Необычным вариантом стало имя "Джедаи", так как кенгуренок напомнил киногероя магистра Йоду.