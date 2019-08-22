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РИА Новости

В Сочи родился уникальный белый кенгуру

16:04 22.08.2019 (обновлено: 17:09 22.08.2019)
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© Фото : Санаторий Октябрьский Белый кенгуру родившийся я в зоопарке санатория "Октябрьский" в Сочи
Белый кенгуру родившийся я в зоопарке санатория Октябрьский в Сочи
© Фото : Санаторий Октябрьский
СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Уникальный белый кенгуру Беннета родился в зоопарке санатория "Октябрьский" в Сочи, гостей просят придумать имя необычному животному, сообщила РИА Новости директор санатория Ольга Заславская.
Она рассказала, что в зоопарке санатория "Октябрьский" у пары кенгуру Беннета появился на свет необычный малыш – редкого белого цвета. Ранее у животных рождались дети, но все, независимо от цвета шерсти родителей, были коричневые, а теперь впервые – белый.
"И в этот раз мы видим по глазам, что это белый ребенок, у него розовые глаза, и ему предположительно месяца четыре. Будет у нас такое чудо. А когда вырастет, будем менять. Белый – это большая редкость в мире. Белянка, Беляночка мы зовем нашу куколку. Она ручная, дает гладить, кушает с рук", - рассказала Заславская.
Она добавила, что предположительно малышу 4,5-5 месяцев, и в шесть месяцев детеныши выходят из маминой сумки. Тогда можно будет определить пол животного.
Имя детенышу пока не дали, и предлагают подписчикам в социальных сетях вместе подумать над именем. Пока озвучены только имена "Саша" и "Валя", у которых есть и женская, и мужская формы. Необычным вариантом стало имя "Джедаи", так как кенгуренок напомнил киногероя магистра Йоду.
Зоопарк санатория славится своими обитателями, у которых регулярно появляются детеныши. Например, в этом году в зоопарке обменяли других кенгуру Беннета на альпак, которые тоже ждут потомство.
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