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РИА Новости

В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве

16:00 22.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФедеральная трасса
Федеральная трасса
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основное нарушение ПДД в Москве - превышение скорости, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
"Превышение скорости – самое частое нарушение правил дорожного движения в Москве. По итогам 2018 года 61% зафиксированных нарушений связаны именно с превышением скорости", - сказал Юрьев.
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Он отметил, что риск возникновения ДТП увеличивается в 2 раза при превышении скорости свыше установленного ограничения на каждые 5 километров в час, а при скорости движения более 60 километров в час риск получения смертельной травмы при ДТП достигает 90%.
Юрьев напомнил, что власти Москвы считают необходимым снижение "неадминистрируемого" порога превышения скоростного режима в городах с 20 до 10 километров в час.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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