В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основное нарушение ПДД в Москве - превышение скорости, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Превышение скорости – самое частое нарушение правил дорожного движения в Москве. По итогам 2018 года 61% зафиксированных нарушений связаны именно с превышением скорости", - сказал Юрьев.

Он отметил, что риск возникновения ДТП увеличивается в 2 раза при превышении скорости свыше установленного ограничения на каждые 5 километров в час, а при скорости движения более 60 километров в час риск получения смертельной травмы при ДТП достигает 90%.