В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге трем полицейским предъявили обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле. Об этом сообщило региональное управление СК.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского, пострадала 22-летняя гражданка Казахстана.

Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Фигурантов задержали представители управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

Cледствие ходатайствовало о заключении подозреваемых под стражу, однако Ленинский районный суд отправил одного из них под домашний арест, а второму продлил срок задержания на 48 часов. Третьего позже арестовали до 19 октября.