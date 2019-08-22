В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге трем полицейским предъявили обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле. Об этом сообщило региональное управление СК.
Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского, пострадала 22-летняя гражданка Казахстана.
Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Фигурантов задержали представители управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.
Cледствие ходатайствовало о заключении подозреваемых под стражу, однако Ленинский районный суд отправил одного из них под домашний арест, а второму продлил срок задержания на 48 часов. Третьего позже арестовали до 19 октября.
В Свердловскую область направили сотрудников главного управления собственной безопасности МВД России, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.