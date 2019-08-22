В Совфеде оценили шансы введения четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сенатор Сергей Калашников прокомментировал идею ввода четырехдневной рабочей недели.
"Я думаю, что эта инициатива к реальной жизни не имеет никакого отношения. Нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения. Введение четырехдневной рабочей недели ляжет, прежде всего, очень серьезным бременем на бюджет России", — цитирует его НСН.
По мнению сенатора, бюджетники в таком случае будут получать столько же, а работать меньше. В свою очередь, для бизнеса эта инициатива будет "абсолютно посторонней".
Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду сообщить правительству позицию ведомства по поводу возможности введения в России четырехдневной рабочей недели. Министерство должно оценить степень влияния изменений на экономику и социальную сферу.