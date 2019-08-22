СМИ: Медведев поручил Минтруду оценить идею о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты должно до 30 сентября сообщить правительству свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Документ датирован 22 июня, но известно о нем стало только сейчас.

По информации издания, ведомство оценит степень влияния четырехдневной рабочей недели на экономику и социальную сферу страны. Предполагается, что работу проведут совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Ранее ФНПР направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

В июне Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. По его словам, технологический процесс приводит к сокращению рабочих мест и рабочего времени, а также к расширению досуга.

Премьер напомнил, что одна новозеландская компания ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных, благодаря чему прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил примерно 20 процентов.