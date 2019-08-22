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РИА Новости

СМИ: Медведев поручил Минтруду оценить идею о четырехдневной рабочей неделе

12:43 22.08.2019 (обновлено: 12:59 22.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты должно до 30 сентября сообщить правительству свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Документ датирован 22 июня, но известно о нем стало только сейчас.
По информации издания, ведомство оценит степень влияния четырехдневной рабочей недели на экономику и социальную сферу страны. Предполагается, что работу проведут совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.
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Ранее ФНПР направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.
В июне Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. По его словам, технологический процесс приводит к сокращению рабочих мест и рабочего времени, а также к расширению досуга.
Премьер напомнил, что одна новозеландская компания ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных, благодаря чему прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил примерно 20 процентов.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что возможный переход на четырехдневную неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве.
Сотрудники в офисе. Архивное фото
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Правительство РоссииДмитрий МедведевРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедерация независимых профсоюзов РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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