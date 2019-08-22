В "Росатоме" рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Архангельском

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники Росатома, пострадавшие при ЧП в Архангельской области, идут на поправку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации.

"Они идут на поправку. Сегодня уже можно с уверенностью говорить о положительной динамике. И мы надеемся на их скорейшее выздоровление", - сказал собеседник агентства.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявляли, что радиационный фон в норме.