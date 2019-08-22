Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T15:50Z
https://ria.ru/20190822/1557792160.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152944/50/1529445019_0:17:3078:1748_1036x0_80_0_0_e5c4bb6fe34be250b42ad1c9acce68f0.jpg
РИА Новости

В "Росатоме" рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Архангельском

15:45 22.08.2019 (обновлено: 15:50 22.08.2019)
658
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкв больнице
в больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сотрудники Росатома, пострадавшие при ЧП в Архангельской области, идут на поправку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации.
"Они идут на поправку. Сегодня уже можно с уверенностью говорить о положительной динамике. И мы надеемся на их скорейшее выздоровление", - сказал собеседник агентства.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
20 августа, 14:08РИА Новости
Кремль назвал разговоры о "радиоактивном облаке" под Архангельском абсурдом
На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявляли, что радиационный фон в норме.
Позднее директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков сообщил, что при ЧП в Архангельской области три сотрудника центра получили травмы средней тяжести, их жизни вне опасности.
Стетоскоп на клавиатуре
21 августа, 16:24РИА Новости
В Неноксе не видят причин для обследования жителей после взрыва на полигоне
1300210
Обсудить 0
Взрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомАрхангельская областьПроисшествия
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин заявил о готовности "Союза-2.1а" к запускам пилотируемых кораблей
РИА
Новости
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне
"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Эксперт оценил значение полета "Федора" в космос
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском
Лента
новостей
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста
Ягоды в лесу
Эксперт рассказал, как девочке удалось выжить в нижегородском лесу
Премьер-министр Борис Джонсон
Зеленский и Джонсон обсудили идею возвращения России в G8
Первый полет разведывательного беспилотника Форпост-Р
Минобороны показало первый полет разведывательного беспилотника "Форпост-Р"
Президент РФ Владимир Путин
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Полиция
В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
Рогозин рассказал, когда в России подготовят программу исследования Луны
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8
Освобожденный Хан-Шейхун
В Кремле поприветствовали взятие Хан-Шейхуна сирийской армией
В Эгейском море выловили пятиметровую акулу
В Эгейском море выловили пятиметровую акулу весом около тонны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
Лента новостейМолния