В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ

ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша надеется за счет американского сжиженного природного газа нивелировать растущие цены на природный газ из России, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции в четверг.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG импортировала из России на 0,62 миллиарда кубометров газа (на 6,4%) меньше, чем в 2017 году. Импорт из России составил около 9,04 миллиарда кубометров.

Говоря о результатах работы компании в первом квартале 2019 года, Вожняк заявил, что "второй квартал года был сложным, в основном из-за снижения цен на природный газ и роста цен на нефть на спотовом рынке". "Более низкие цены на газ напрямую влияют на наши доходы от продажи этого топлива. С другой стороны, в 2019 году мы заплатили больше за газ по ямальскому контракту, стоимость которого привязана к ценам на сырую нефть и нефтепродукты, и затраты были намного выше, чем в 2018 году", - пояснил он.

Вожняк заявил, что аналитики компании наблюдают "ножницы" в разнице между ценой газа по ямальскому контракту и стоимостью газа на бирже. PGNiG также ожидает сохранения этого тренда и намерен нивелировать его за счет активной покупки СПГ.

Зампред правления PGNIG Мачей Вожняк в свою очередь сообщил, что PGNiG в первом полугодии текущего года получил 16 танкеров с СПГ против 11 за аналогичный период прошлого года. Всего по состоянию на 22 августа PGNIG получила почти 7,5 миллиарда кубометров газа, регазифицированного из СПГ. По словам Вожняка, в следующем году компания хочет получить не менее 39 танкеров СПГ, чтобы не покупать "больше российского газа, чем это обязательно" по контракту.