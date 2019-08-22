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РИА Новости

В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ

15:43 22.08.2019
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© Фото : Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
© Фото : Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.
ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша надеется за счет американского сжиженного природного газа нивелировать растущие цены на природный газ из России, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции в четверг.
Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG импортировала из России на 0,62 миллиарда кубометров газа (на 6,4%) меньше, чем в 2017 году. Импорт из России составил около 9,04 миллиарда кубометров.
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Говоря о результатах работы компании в первом квартале 2019 года, Вожняк заявил, что "второй квартал года был сложным, в основном из-за снижения цен на природный газ и роста цен на нефть на спотовом рынке". "Более низкие цены на газ напрямую влияют на наши доходы от продажи этого топлива. С другой стороны, в 2019 году мы заплатили больше за газ по ямальскому контракту, стоимость которого привязана к ценам на сырую нефть и нефтепродукты, и затраты были намного выше, чем в 2018 году", - пояснил он.
Вожняк заявил, что аналитики компании наблюдают "ножницы" в разнице между ценой газа по ямальскому контракту и стоимостью газа на бирже. PGNiG также ожидает сохранения этого тренда и намерен нивелировать его за счет активной покупки СПГ.
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Зампред правления PGNIG Мачей Вожняк в свою очередь сообщил, что PGNiG в первом полугодии текущего года получил 16 танкеров с СПГ против 11 за аналогичный период прошлого года. Всего по состоянию на 22 августа PGNIG получила почти 7,5 миллиарда кубометров газа, регазифицированного из СПГ. По словам Вожняка, в следующем году компания хочет получить не менее 39 танкеров СПГ, чтобы не покупать "больше российского газа, чем это обязательно" по контракту.
Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации. Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.
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PGNiGГазпромПольшаРоссияЭкономика
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