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РИА Новости

Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста

15:40 22.08.2019 (обновлено: 16:28 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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САМАРА, 22 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отказался лететь в космос вслед за роботом "Федором", сославшись на высокий рост.

"Я точно не слетаю, потому что метр девяносто ростом. Рост — ограничение пока 180 сантиметров. Это шутка, конечно", — сказал он при посещении Ракетно-космического центра "Прогресс".

По словам Рогозина, он прошел первый этап тренировок вместе с новым набором в отряд космонавтов — слетал с ними на самолете во время тренировок на невесомость.
"Это сложно: я сам спортсмен, мастер спорта, но тяжело все равно", — признался глава "Роскосмоса".
Человекоподобный робот "Федор" отправился на МКС сегодня рано утром на корабле "Союз МС-14". Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Байконура и примерно через девять минут вывела корабль на орбиту. На МКС "Федор" прибудет 24 августа.
На станции управлять движениями робота будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. "Федор" останется на орбите до 7 сентября.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)РКЦ "Прогресс"Международная космическая станцияРоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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