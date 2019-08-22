Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

САМАРА, 22 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отказался лететь в космос вслед за роботом "Федором", сославшись на высокий рост.

"Я точно не слетаю, потому что метр девяносто ростом. Рост — ограничение пока 180 сантиметров. Это шутка, конечно", — сказал он при посещении Ракетно-космического центра "Прогресс".

По словам Рогозина, он прошел первый этап тренировок вместе с новым набором в отряд космонавтов — слетал с ними на самолете во время тренировок на невесомость.

"Это сложно: я сам спортсмен, мастер спорта, но тяжело все равно", — признался глава "Роскосмоса".

Человекоподобный робот "Федор" отправился на МКС сегодня рано утром на корабле "Союз МС-14". Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Байконура и примерно через девять минут вывела корабль на орбиту. На МКС "Федор" прибудет 24 августа.