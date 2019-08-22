Рогозин заявил о готовности "Союза-2.1а" к запускам пилотируемых кораблей

САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Первый пуск корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а" подтвердил готовность к штатной эксплуатации этой связки, сообщил журналистам в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня мы подтвердили, что мы можем это делать. Телеметрия, которая была с робота-андроида, абсолютно штатная и нас устраивает", - сказал он.