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РИА Новости

Рогозин заявил о готовности "Союза-2.1а" к запускам пилотируемых кораблей

15:40 22.08.2019 (обновлено: 15:54 22.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Антон Денисов
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Первый пуск корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а" подтвердил готовность к штатной эксплуатации этой связки, сообщил журналистам в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Сегодня мы подтвердили, что мы можем это делать. Телеметрия, которая была с робота-андроида, абсолютно штатная и нас устраивает", - сказал он.
В четверг в 6.38 мск с космодрома Байконур был впервые запущен пилотируемый корабль "Союз" на новой конфигурации ракеты "Союз-2.1а". В качестве первого "космонавта" выступил робот-аватар "Фёдор". Он, по словам Рогозина, передавал всю необходимую телеметрию для того, "чтобы перейти от испытаний вот этой связки к штатной эксплуатации".
Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Вчера, 06:41РИА Новости
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КосмосКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
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