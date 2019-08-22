Эксперт рассказал, как девочке удалось выжить в нижегородском лесу

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Теплые ночи и большое количество ягод в лесах помогли пятилетней девочке в Нижегородской области продержаться более трех суток в лесу, считает инструктор по выживанию Роман Приймак.
Как ранее сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева, девочка сразу же попросила у волонтеров воды и тортика. Наблюдавшие ее врачи констатировали быстрое улучшение состояния ребенка.
Вчера, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
"Сейчас не особо холодно ночью в отсутствие дождей. Организм девочки не переохладился. Что такое три дня прогуляться в лесу, в котором в это время полно ягод? Земляника в лесах везде, голубика, черника в этих лесах, где девочка была, есть везде. То, что она захотела тортика и воды, это естественно. Это быстрые углеводы. Когда люди тратят физические силы, первое то, что хотят это чего-то сладкого и, естественно, воды", - сказал РИА Новости Приймак.
"Ребенок, растущий в деревне, знает, что такое картошка, вода и ягоды. А те, что сидят на диване, ничего не знают. Есть дети "асфальтные", а есть те, что на улице гуляют", - добавил он.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация. Поздно вечером в среду ее нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.